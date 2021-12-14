Почти закончили украшать: как выглядит главная новогодняя елка на Софийской в Киеве

Работы по обустройству главной новогодней локации в Киеве почти закончили. По состоянию на вечер 14 декабря на Софийской площади продолжаются завершающие работы по украшению елки.

По словам корреспондентки 24 канала, вечером подрядчики Folk Ukraine с помощью автовышки занимались подключением рождественской звезды к освещению. Кроме того, включали все тысячи гирлянд, которыми покрыли елку.

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Любоваться видом елки в том виде, в котором она предстанет перед сотнями тысяч киевлян и гостей столицы, повезло многочисленным прохожим и автомобилистам.

Как выглядит елка на Софийской площади

Главная новогодняя локация Украины / Фото Валентины Полищук

Искусственное дерево, созданное из многочисленных "веток" поднимается над площадью на высоте 31 метра.

Елку украсили 20 тысячами маленьких игрушек украинского производства. Использовали украшения желтого и красного цвета, однако благодаря отражению света из гирлянд кажется, что цветов гораздо больше.

Организаторы использовали огромное количество гирлянд 5 цветов: оранжевого, желтого, красного, белого и холодного блеска.

Новогодняя елка в Киеве / Фото Валентины Полищук

Если смотреть на елку издалека, создается впечатление, что ее окутала зимняя вуаль.

Новогодняя атмосфера уже создана

Вид на Софийскую площадь / Фото Валентины Полищук

В целом подготовка праздничной локации уже почти завершена. Рабочие обустроили ярмарочный городок и начали монтаж зон отдыха и основы катка. Она появится вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

Также на Софийской площади будут работать палатки с едой, но только в формате стрит-фуд. Кроме того, будут работать тематические фотозоны и артлокации с детскими игрушками.