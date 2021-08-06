Ехали на парад: под Киевом в эпическое ДТП попали 3 БТРа – фото, видео

В Броварском района на трассе Киев – Чернигов 6 августа произошло эпическое ДТП. В аварию попали аж 3 БТРа, которые, вероятно, направлялись в столицу на парад. Такую ситуацию вызвала легковая машина, которая попала в военную колонну.

Происшествие случилось утром – около 8: 00 недалеко от поворота на большую Дымерку. Citroen Jumpy "прыгнул" в колонну бронетранспортеров и вдруг резко затормозил.

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Эффект домино

За это на тормоза нажали и в БТРе, который ехал за машиной, но в него врезался тот, что ехал позади. Через удар первый БТР въехал в легковую машину. В то же время во второй БТР врезается еще один бронетранспортер позади.

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Командир остался без зубов

Как следствие, командир экипажа машины в третьем БТР получил травмы – выбитые зубы и подозрение на перелом челюсти.

В салоне легковой машины было 6 пассажиров и водитель. Из них никто не пострадал.



Последствия аварии / Фото "Трибуна Бровары"

Военного отвезли в госпиталь, а правоохранители открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".