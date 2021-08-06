Под Киевом коммунальщик подрался с коллегой и угрожал ему пистолетом: фото

Двое работников коммунального предприятия подрались между собой в Вышгороде Киевской области. Во время инцидента один из них начал угрожать оппоненту пистолетом.

На месте происшествия работали полицейские, которые установили, что пистолет был травматическим, а владел им мужчина вполне законно. Поэтому преступление могут квалифицировать как угрозу убийства.

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Если вину мужчины по этой статье докажут в суде, ему грозит до 6 месяцев ареста или до 2 лет ограничения свободы.

Что известно о драке между коммунальщиками

Участники инцидента имели между собой неприязненные отношения. Поэтому словесный конфликт между ними почти мгновенно превратился в драку.

Во время схватки у одного из коммунальщиков выпал пистолет. Он сразу подхватил его и навел на оппонента. Выстрела мужчина не сделал.



Правоохранители изъяли оружие у задержанного / Фото полиции Киевской области

Как коммунальщик официально приобрел травматический пистолет, неизвестно. Ведь по закону право на ношение такого оружия имеют: