Под Киевом коммунальщик подрался с коллегой и угрожал ему пистолетом: фото
Источник:полиция Киевской области
Двое работников коммунального предприятия подрались между собой в Вышгороде Киевской области. Во время инцидента один из них начал угрожать оппоненту пистолетом.
На месте происшествия работали полицейские, которые установили, что пистолет был травматическим, а владел им мужчина вполне законно. Поэтому преступление могут квалифицировать как угрозу убийства.
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Если вину мужчины по этой статье докажут в суде, ему грозит до 6 месяцев ареста или до 2 лет ограничения свободы.
Что известно о драке между коммунальщиками
Участники инцидента имели между собой неприязненные отношения. Поэтому словесный конфликт между ними почти мгновенно превратился в драку.
Во время схватки у одного из коммунальщиков выпал пистолет. Он сразу подхватил его и навел на оппонента. Выстрела мужчина не сделал.
Правоохранители изъяли оружие у задержанного / Фото полиции Киевской области
Как коммунальщик официально приобрел травматический пистолет, неизвестно. Ведь по закону право на ношение такого оружия имеют:
- сотрудники правоохранительных органов и их близкие родственники;
- сотрудники суда и их близкие родственники;
- госслужащие, имеющие категории и ранги;
- журналисты;
- военнослужащие кроме тех, кто проходит срочную военную службу;
- народные депутаты.