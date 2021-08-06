На місці події працювали поліцейські, які встановили, що пістолет був травматичним, а володів ним чоловік цілком законно. Тому злочин можуть кваліфікувати як погрозу вбивством.

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Якщо провину чоловіка за цією статтею доведуть в суді, йому загрожує до 6 місяців арешту або до 2 років обмеження волі.

Що відомо про бійку між комунальниками

Учасники інциденту мали між собою неприязні стосунки. Тому словесний конфлікт між ними майже миттєво перетворився у бійку.

Під час сутички в одного з комунальників випав пістолет. Він одразу підхопив його та навів на опонента. Пострілу чоловік не зробив.



Правоохоронці вилучили зброю у затриманого / Фото поліції Київської області

Як саме комунальник офіційно придбав травматичний пістолет, невідомо. Адже за законом право на носіння такої зброї мають: