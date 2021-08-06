На місці події працювали поліцейські, які встановили, що пістолет був травматичним, а володів ним чоловік цілком законно. Тому злочин можуть кваліфікувати як погрозу вбивством.
Дивіться також У Чернігові за одну добу батько вбив сина, а син – батька
Якщо провину чоловіка за цією статтею доведуть в суді, йому загрожує до 6 місяців арешту або до 2 років обмеження волі.
Що відомо про бійку між комунальниками
Учасники інциденту мали між собою неприязні стосунки. Тому словесний конфлікт між ними майже миттєво перетворився у бійку.
Під час сутички в одного з комунальників випав пістолет. Він одразу підхопив його та навів на опонента. Пострілу чоловік не зробив.
Правоохоронці вилучили зброю у затриманого / Фото поліції Київської області
Як саме комунальник офіційно придбав травматичний пістолет, невідомо. Адже за законом право на носіння такої зброї мають:
- співробітники правоохоронних органів та їх близькі родичі;
- співробітники суду та їх близькі родичі;
- держслужбовці, які мають категорії й ранги;
- журналісти;
- військовослужбовці крім тих, хто проходить строкову військову службу;
- народні депутати.