Во время отдыха: под Киевом мужчина пырнул парня ножом в грудь – фото 18+

9 августа 2021 , 08:47
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Источник:

"Киев оперативный"

Свидетели инцидента сумели сориентироваться и оказать пострадавшему первую помощь так, что тот выжил. Кроме этого, очевидцы задержали самого нападавшего.

Инцидент произошел 8 августа на озере Крючок под Киевом. Врачам и полицейским, прибывшим на место происшествия, оставалось лишь транспортировать пострадавшего в больницу и отвезти злоумышленника в участок полиции.

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Первыми на место происшествия на вызов о драке отдыхающих прибыли бойцы департамента охраны полиции.

Постоянно терял сознание

  • Конфликт между двумя мужчинами произошел возле одной из беседок на территории базы отдыха. Во время выяснения отношений один из мужчин схватился за нож и вонзил его оппоненту в грудь.
  • На помощь пострадавшему бросились свидетели происшествия. Они же отобрали у злоумышленника нож и задержали его.
  • Когда на место происшествия приехали полицейские охраны, раненый лежал позади беседок и постоянно то терял сознание, то находился в сознании.
  • Правоохранители оттеснили толпу от парня и разговаривали с ним до прибытия скорой. Врачи приехали на место происшествия через 20 минут.

Раненого срочно госпитализировали в больницу медики скорой.

Следователи, работавшие на месте происшествия, открыли уголовное дело. Как именно квалифицировали инцидент полицейские, пока неизвестно.


Злоумышленника удерживали на месте происшествия до приезда следователей / Фото "Киев оперативный"

Автор: Олексій Чибісов