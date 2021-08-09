Во время отдыха: под Киевом мужчина пырнул парня ножом в грудь – фото 18+
Источник:"Киев оперативный"
Свидетели инцидента сумели сориентироваться и оказать пострадавшему первую помощь так, что тот выжил. Кроме этого, очевидцы задержали самого нападавшего.
Инцидент произошел 8 августа на озере Крючок под Киевом. Врачам и полицейским, прибывшим на место происшествия, оставалось лишь транспортировать пострадавшего в больницу и отвезти злоумышленника в участок полиции.
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Первыми на место происшествия на вызов о драке отдыхающих прибыли бойцы департамента охраны полиции.
Постоянно терял сознание
- Конфликт между двумя мужчинами произошел возле одной из беседок на территории базы отдыха. Во время выяснения отношений один из мужчин схватился за нож и вонзил его оппоненту в грудь.
- На помощь пострадавшему бросились свидетели происшествия. Они же отобрали у злоумышленника нож и задержали его.
- Когда на место происшествия приехали полицейские охраны, раненый лежал позади беседок и постоянно то терял сознание, то находился в сознании.
- Правоохранители оттеснили толпу от парня и разговаривали с ним до прибытия скорой. Врачи приехали на место происшествия через 20 минут.
Раненого срочно госпитализировали в больницу медики скорой.
Следователи, работавшие на месте происшествия, открыли уголовное дело. Как именно квалифицировали инцидент полицейские, пока неизвестно.
Злоумышленника удерживали на месте происшествия до приезда следователей / Фото "Киев оперативный"