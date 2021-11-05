Под Киевом произошло загадочное ДТП с участием машины Uber

Авария произошла в селе Чайки Киевской области. "Форд" службы такси Uber влетел в забор утром 5 ноября.

Машину компании обнаружили на месте ДТП с сильнымиповреждениями, однако внутри никого не было. Находился ли вместе с водителем пассажир во время аварии, неизвестно.

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На месте происшествия работали патрульные, которым придется выяснять все обстоятельства ДТП.

Оставил ключи в замке зажигания

Водитель бросил машину и скрылся с места аварии / Фото "Киева оперативного"

По предварительным данным, авария произошла утром 5 ноября на улице Валентины Чайки в деревне под Киевом.

Таксист Uber по неизвестным причинам не справился с управлением и врезался в металлический забор.

В результате столкновения передняя часть Ford Fiesta получила серьезные повреждения.

Некоторые листы забора были полностью оторваны.



На место происшествия вызвали полицию / Фото "Киева оперативного"

Судя по фото с места инцидента, подушки безопасности в результате удара не сработали. Машину же водитель оставил с ключами в замке зажигания и скрылся.

Кто именно управлял автомобилем, пока неизвестно. Скорее всего, полицейские смогут установить это очень быстро, поскольку ключей от машины мог держать таксист, арендующий ее у Uber.