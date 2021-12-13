Под Киевом спецназ задержал мужчину, который бросался на прохожих и соседей и напал на полицию
Источник:полиция Киевской области
36-летний житель Вышгорода долгое время терроризировал жителей города своим агрессивным поведением, а вечером 11 декабря начал выбивать дверь своим соседям по многоэтажке.
Унять нарушителя спокойствия своими силами жителям дома не удалось, поэтому они вызвали патрульных. Впрочем, справиться с агрессивно настроенным злоумышленником инспекторы не смогли.
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Как только правоохранители постучали в дверь квартиры мужчины, он открыл их и распылил газовый баллончик.
Пришлось вызывать спецназовцев
- Чтобы задержали буйного жителя, патрульные обратились за помощью к бойцам полка особого назначения.
- Правоохранители ворвались в жилище злоумышленника и положили его лицом в пол.
- Во время обысков в квартире мужчины нашли два баллончика со слезоточивым газом.
Следователи выяснили, что за последний год мужчина много раз ходил с ножом выпивший, нападал на прохожих с краской или бросал в них камни.
По факту поступка злоумышленника полицейские открыли уголовное производство по двум статьям – о насилии в отношении работника правоохранительного органа, а также за умышленное нанесение легких телесных повреждений.
Пострадавшие полицейские и соседи фигуранта дела получили химические ожоги глаз. Их здоровью ничего не угрожает.
Если злоумышленника признают виновным в суде, ему грозит до 5 лет заключения.
Смотрите видео задержания мужчины, который терроризировал соседей и напал на полицейских: