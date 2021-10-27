Под Сквирой двухлетняя девочка осталась без пальца из-за игры со старшим братом
Источник:фейсбук полиции Киевской области
В селе Ореховец возле Сквиры детская игра маленьких брата и сестры закончилась серьезной травмой девочки. Она потеряла палец. Инцидент произошел 26 октября в 16:00.
На данный момент выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранители. О госпитализации малышки им сообщили медики.
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Опасная игра искалечила ребенка
Выяснилось, что брат и сестра играли во дворе, а потом вместе ушли в дровяной сарай. Там мальчик взял топор и отрубил девочке верхнюю фалангу пальца на правой руке. С серьезной травмой ребенок был госпитализирован в больницу Белой Церкви.
Дровяной сарай, где произошло несчастье с девочкой / Фото полиции Киевской области
Ликбез для родителей
В полиции обратились к родителям и призвали их ни в коем случае не оставлять маленьких детей без присмотра. Ведь часто их баловство перерастает в непоправимое. Правоохранители отметили, что дети полностью не понимают последствий своих действий. Поэтому взрослым никогда нельзя терять бдительность.
Трагическая гибель мальчика из Днепра из-за травм в фонтане
В конце июля в Днепре умер 4-летний мальчик, который во время прогулки с родителями упал в фонтан. Ребенок получил очень серьезные травмы, поэтому врачам не удалось спасти его, несмотря на все попытки. Медики оперировали малыша несколько часов.
Текст публикации полиции Киевской области:
Полицейские Сквиры выясняют обстоятельства причинения телесных повреждений 2-летнему ребенку
Сегодня примерно в 16 часов в Белоцерковское районное управление полиции поступило сообщение об ампутации пальца на руке у 2-летней девочки в селе Ореховец. Об этом в полицию сообщили медики.
Полицейские выяснили, что 4-летний мальчик играл во дворе со своей сестренкой, после чего очутились в дровяном сарае. По предварительным данным, мальчик взял в руки топор и отрубил сестре верхнюю фалангу пальца правой руки. Ребенок был госпитализирован в больницу Белой Церкви.
Полицейские выясняют все обстоятельства этого события и впоследствии дадут ему правовую квалификацию.
Уважаемые родители! Не оставляйте без присмотра детей, чтобы не допустить подобных последствий. В таком возрасте дети полностью не понимают, что они могут совершить непоправимое. Будьте бдительны и берегите своих детей!