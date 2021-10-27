Наразі з'ясуванням обставин того, що сталося, займаються правоохоронці. Про госпіталізацію маляти їм повідомили медики.

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Небезпечна гра скалічила дитину

З'ясувалося, що брат і сестра гралися на подвір'ї, а згодом разом пішли у дровітню. Там хлопчик взяв сокиру і відрубав дівчинці верхню фалангу пальця на правій руці. Із серйозною травмою дитина була ушпиталена в лікарню Білої Церкви.



Дровітня, де трапилосяя нещастя із дівчинкою / Фото поліції Київської області

"Лікнеп" для батьків

У поліції звернулися до батьків і закликали їх в жодному разі не залишати маленьких дітей без нагляду. Адже часто їхні пустощі переростають у непоправне. Правоохоронці зауважили, що малюки повністю не розуміють наслідків своїх дій. А тому дорослим ніколи не можна втрачати пильність.

Трагічна загибель хлопчика із Дніпра через травмування у фонтані

Наприкінці липня у Дніпрі помер 4-річний хлопчик, який під час прогулянки з батьками впав на фонтан. Дитина зазнала надсерйозних травм, тому лікарям не вдалося врятувати його, попри всі намагання. Медики оперували малюка кілька годин.

Текст публікації поліції Київської області:

Поліцейські Сквири з'ясовують обставини спричинення тілесних ушкоджень 2-річній дитині

Сьогодні приблизно о 16 годині до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення щодо ампутації пальця на руці у 2-річної дівчинки в селі Оріховець. Про це до поліції повідомили медики.

Поліцейські з'ясували, що 4-річний хлопчик грався на подвір'ї зі своєю сестричкою, після чого опинились у дровітні. За попередніми даними хлопчик взяв до рук сокиру та відрубав сестрі верхню фалангу пальця правої руки. Дитину госпіталізували до лікарні Білої Церкви.

Поліцейські з'ясовують всі обставини цієї події та згодом нададуть їй правової кваліфікації.

Шановні батьки! Не залишайте без нагляду дітей, щоб не допустити подібних наслідків. В такому віці діти повністю не розуміють, що вони можуть скоїти непоправне. Будьте пильними та бережіть своїх дітей!