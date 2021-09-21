Моторошні подробиці трагедії журналістам розповів староста села Нікольське Микола Кондращенко.

Важливо На Донеччині зникли 10-річна дівчинка та 7-річний хлопчик: їх тіла знайшли у старій скрині

Батьків не було вдома

Раніше у Донецькій обласній прокуратурі підтвердили, що батьки залишили 10-річну Аню та 7-річного Мишка Преснових самих вдома. Дорослі ще на світанку поїхали в сусіднє село за 30 кілометрів збирати картоплю на полях.

За словами батьків, востаннє з дітьми телефоном вони розмовляли о 10:00 і все було нормально, але вже за годину трубку ніхто з них не взяв.

Кинути все і повернутися додому вони, мабуть, не могли. Село розташоване за 30 км від нас, туди працівників везуть транспортом і ввечері повертають,

– пояснив Кондращенко.

Повернувшись додому лише ввечері, жінка разом із чоловіком вжили алкогольні напої. Після цього батько пішов спати, а мати почала самостійно шукати дітей. Проте, не знайшовши їх, вона вирішила повідомити про зникнення працівників поліції.



Діти задихнулися у скрині / Фото із соцмереж Світлани Преснової

Більше про це Батьки випивали та не шукали дітей весь день: нові подробиці загибелі малечі в закритій скрині

До пошуку дітей залучили правоохоронців та кінологів. Як розповів місцевий житель Ігор, службовий собака весь час повертався у двір, немов підказував, що діти десь тут. Згодом тіла малечі знайшли у старій скрині.

Як розповів їхній родич, це старовинна скриня, виготовлена десь у 1700-х роках. Вона передавалася з покоління в покоління. Зроблена добротно, так що повітря туди, мабуть, практично не потрапляло. Коли діти туди залізли, то клямка для навісного замка зачинилася, і вони не змогли відкритися,

– додав Кондращенко.

Жили бідно, батьки випивали

За словами односельців, ця сім'я переїхала в Нікольське 10 років тому з Вугледара, де залишилися бабусі й дідусі дітей. Батько загиблих дітей раніше працював на шахті, а мама на комбінаті. Але звільнилися й переїхали жити в село. Підробляли там, де була можливість, а також мали слабкість до алкоголю.



Батьки важко переживають смерть дітей / Фото із соцмереж Світлани Преснової

Також відомо, що вони перебували на обліку в соціальних службах. За словами старости, діти говорили, що батьки їх не ображали та не били. Кондращенко попереджав матір, що їх можуть позбавити батьківських прав, якщо вони не припинять випивати.

Яке покарання світить батькам

Прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за кількома статтями:

115 про умисне вбивство двох малолітніх дітей;

166 про злісне невиконання батьками своїх обов'язків.

Санкції статті передбачають:

від 10 до 15 років позбавлення волі;

або довічне позбавлення волі.

Зверніть увагу! 20 вересня дітей поховали. Батьки та рідні важко переживають їхню загибель. Зараз усі вони перебувають у Вугледарі.