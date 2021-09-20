Після розслідування та спілкування із сусідами вдалося встановити, що сім'я перебувала на обліку в соцслужбах.
Важливо На Донеччині зникли 10-річна дівчинка та 7-річний хлопчик: їх тіла знайшли у старій скрині
Батьки не одразу почали шукати дітей
З'ясувалося, що 18 вересня мати з чоловіком поїхали працювати на поле, залишивши 10-річну доньку та 7-річного сина одних вдома. Приблизно о 10:00 вона говорила з дітьми телефоном, але вже з 11:00 малеча перестала відповідати на дзвінки.
Повернувшись додому лише ввечері, жінка разом із чоловіком вжили алкогольні напої. Після цього батько пішов спати, а мати почала самостійно шукати дітей. Проте, не знайшовши їх, вона вирішила повідомити про зникнення працівників поліції.
Дітей знайшли мертвими
Правоохоронці разом з кінологами певний час шукали дітей. Аж раптом їхню уваги привернула стара скриня в одній із кімнат будинку. Дітей знайшли всередині без ознак життя.
Попередньо, залишившись вдома без дорослих, діти самі залізли до скрині. Та закрилася на замок, коли вони гралися всередині й малеча померла від нестачі повітря. Додамо, що остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи.
Яке покарання світить батькам
Прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за кількома статтями:
- 115 про умисне вбивство двох малолітніх дітей;
- 166 про злісне невиконання батьками своїх обов'язків.
Санкції статті передбачають:
- від 10 до 15 років позбавлення волі;
- або довічне позбавлення волі.