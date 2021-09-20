После расследования и общения с соседями удалось установить, что семья состояла на учете в соцслужбах.

Важно В Донецкой области исчезли 10-летняя девочка и 7-летний мальчик: их тела нашли в старом сундуке

Родители не сразу начали искать детей

Выяснилось, что 18 сентября мать с мужем поехали работать на поле, оставив 10-летнюю дочь и 7-летнего сына одних дома. Примерно в 10:00 она говорила с детьми по телефону, но уже с 11:00 дети перестали отвечать на звонки.

Вернувшись домой только вечером, женщина вместе с мужем употребили алкогольные напитки. После этого отец пошел спать, а мать начала самостоятельно искать детей. Однако, не найдя их, она решила сообщить об исчезновении сотрудникам полиции.

Детей нашли мертвыми

Правоохранители вместе с кинологами некоторое время искали детей. Вдруг их внимание привлек старый сундук в одной из комнат дома. Детей нашли внутри без признаков жизни.

Предварительно, оставшись дома без взрослых, дети сами залезли в сундук. Тот закрылся на замок, когда они играли внутри и дети умерли от нехватки воздуха. Добавим, что окончательная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Какое наказание светит родителям

Прокуратура уже начала уголовное производство по нескольким статьям:

115 об умышленном убийстве двух малолетних детей;

166 о злостном неисполнении родителями своих обязанностей.

Санкции статьи предусматривают: