Под звуки сирен и взрывов: с начала войны в Киеве родилось 390 детей

В Украине девятый день идет война. Россияне обстреливают украинские города, в том числе и Киев. Под звуки сирен и взрывов в столице рождаются дети – 390 за время войны.

Россияне наносят украинским городам удары, разрушают гражданскую инфраструктуру. Но хуже всего – погибают невинные люди. В то же время под звуки обстрелов рождаются дети.

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В Киеве за время войны родилось почти 400 детей

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что столичные больницы всем необходимым обеспечены и работают. Врачи находятся на боевом дежурстве.

Роддомы столицы тоже работают и в течение последних 8 дней в Киеве родились 390 малышей,

– сообщил мэр.

Кличко уточнил, что среди них 199 мальчиков и 191 девочка.

Кстати, малыши появляются и у животных. А в Киевском зоопарке родился лемур, названный Байрактаром.

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