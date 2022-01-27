На Подоле в Киеве легковушка влетела в автозак и надолго остановила движение трамваев

В результате ДТП тысячи киевлян не могли попасть на работу и доехать до Подола и обратно. Авария произошла утром 26 января на Глубочицкой улице в Киеве.

Водитель конвойной машины двигался в направлении станции метро "Контрактовая площадь", когда его задела легковушка Ford. В результате ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал.

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На месте происшествия работали патрульные, которые выясняли все обстоятельства ДТП и потратили на это больше часа.

Все трамваи остановились

Очевидцы говорят, что правоохранители двигались без включенных сигналов / Фото "Киева оперативного"

Утром 27 января на Глубочицкой улице движение было довольно оживленным. Поэтому полицейский автозак объезжал пробку по встречке, а водитель Ford ехала трамвайными путями для поворота налево.

В момент, когда водитель конвойного автомобиля перестраивался вправо, "американец" поворачивал на зеленый. Машины столкнулись между собой.

Автозак после столкновения физически заблокировал движение трамваям, идущим с Подола до Лукьяновки. Ford остановился на том месте, где мешал проезду трамваев в противоположном направлении.

Поскольку общественный транспорт – единственный стратегически важный в этом районе столицы, тысячи киевлян оказались в совершенно неудобной ситуации.

На все время оформления ДТП останавливались трамваи №14 и №18.

Включала ли водитель Ford сигнал поворота, неизвестно, однако стражи порядка, судя по видео, двигались без сигналов, которые дают им право не придерживаться правил дорожного движения.

В патрульной полиции инцидент пока не прокомментирован.

Смотрите видео ДТП с участием конвойной машины полиции: