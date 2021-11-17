Подорожание проезда в Киеве: КГГА обнародовала расценки на проездные и е-билеты

В КГГА подсчитали, сколько киевлянам придется платить за проездные после введения новых тарифов в коммунальном транспорте. Также власти города рассчитали скидки, которые будут действовать при покупке сразу нескольких е-билетов.

Точные суммы прописали в проекте распоряжения КГГА. Они вырастут более чем в два раза, и при покупке проездных разница составит более 1 000 гривен.

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Проездные обойдутся в кругленькую сумму

Согласно документу, обычный безлимитный проездной с января 2022 года будет стоить 2 990 гривен. Сейчас его стоимость составляет 1 300 гривен. Что касается проездных с ограниченным количеством поездок, то цена на них изменится таким образом:

46 поездок – 667 гривен (сейчас 290 гривен), студенческий – 333,5 гривны (сейчас 145 гривен), ученический – 166,75 гривны (сейчас 72,5 гривны);

62 поездки – 893 гривны (сейчас 390 гривен), студенческий – 446,5 гривны (сейчас 195 гривен), ученический – 223,25 гривны (сейчас 97,5 гривны);

92 поездки – 1 316 гривен (нынешняя цена 575 гривен), студенческий – 658 гривен (сейчас 287,5 гривны), ученический – 329 гривен (сейчас 143,75 гривны).



В КГГА показали, сколько будут стоить проездные / Фото с Официального портала Киева

Билеты в "Киеве цифровом" тоже подпрыгнут в цене

Несмотря на то, что е-билеты подорожают, их пользователи таки смогут получить определенные скидки. Единственное условие – покупка заранее нескольких поездок. В таком случае цены будут несколько ниже:

10 – 19 поездок – одна поездка будет стоить 19 гривен (сейчас 7,7 гривны);

20 – 29 поездок – одна поездка будет стоить 18 гривен (сейчас 7,4 гривны);

30 – 39 поездок – одна поездка будет стоить 17 гривен (сейчас 7,1 гривны);

40 – 49 поездок – одна поездка будет стоить 16 гривен (сейчас 6,8 гривны);

50 поездок – одна поездка будет стоить 15 гривен (сейчас 6,5 гривны).

Суточные проездные станут "золотыми"

Срок действия заранее приобретенных е-билетов будет заканчиваться в конце года, когда их купили.

В КГГА отметили, что не планируют изымать из обращения безлимитные проездные на одни, двое и трое суток. Впрочем, их стоимость также существенно изменится. Так, билет на 24 часа будет стоить 250 гривен (сейчас 100 гривен), на 48 часов – 375 гривен (сейчас 150 гривен ), а на 72 часа – 500 гривен (сейчас 200 гривен).



Предварительные расчеты стоимости суточных проездных в Киеве / Фото с Официального портала Киева

Маршрутки не будут отставать

Во Всеукраинском объединении перевозчиков предупредили, что киевлянам следует беспокоиться не только ростом тарифов в коммунальном транспорте. Ведь повышение цен на проезд необратимо и в частных маршрутках.