Подозревают маршруточную мафию: в Киеве порезали колеса главе коммунальной службы перевозок

Нападение неизвестных на машину нового руководителя коммунальной службы перевозок Киева Виктора Савченко произошло утром 3 ноября. В КГГА назвали это актом запугивания со стороны так называемой маршруточной мафии.

По словам заместителя Виталия Кличко Константина Усова, неизвестные пробили колеса автомобиля чиновника. При этом чиновник отметил, что вполне могли и вообще сжечь машину.

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Усов связывает акт агрессии с борьбой властей Киева с компаниями-перевозчиками, которые не хотят покупать безопасный и удобный транспорт.

Могли напасть из-за подготовки нового конкурса



Колеса машины чиновника пробили ножом / Фото Константина Усова

Потерпевший Виктор Савченко якобы продолжает проверки недобропорядочных перевозчиков и занимается подготовкой к проведению нового конкурса. Назначен он на 10 декабря.

После проведения конкурса город определится с новыми компаниями, которые будут перевозить пассажиров на адекватном транспорте по новым стандартам.

По факту повреждения имущества чиновника вызвали полицию.



Восстановить шины уже не удастся / Фото Константина Усова

Усов от имени КГГА призвал правоохранителей расследовать преступление, как можно более тщательно.

Полный текст сообщения Константина Усова в фейсбуке:

Сегодня ночью маршруточная мафия передала мелкий Бандитский "привет" новому руководителю Службы перевозок Виктору Савченко.

Ничего яркого – просто порезали три колеса на его автомобиле Honda 2012 года выпуска.

Хорошо, что хоть вообще не сожгли – они такое умеют, любят и практикуют. Но мы осознаем, что это начало. Первый сигнал.

Виктор Савченко продолжает проверять недобросовестных перевозчиков. И готовит проведение нового конкурса, назначенного на 10 декабря.

Цель – Шаг за шагом убрать ржавые маршрутки из города и по максимуму заменить их на транспорт, который соответствует объявленным нами стандартам.

По факту умышленного повреждения имущества вызвана полиция, написано заявление. Призываем правоохранителей как можно скорее расследовать преступление.

Город же продолжит наводить порядок в области перевозок. Аудиторы тщательно проверяют каждый договор, заключенный с перевозчиками в прошлые годы. Скоро – свежая порция результатов.