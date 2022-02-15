Подростки подожгли внедорожник на Печерске

На улице Большая Васильковская в Киеве загорелся автомобиль. Правоохранители подозревают в поджоге троих молодых людей.

В полиции 14 февраля сообщили, что молодых людей поймали в Черкассах. Им объявили подозрение за преднамеренное уничтожение или повреждение имущества.

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Поджог автомобиля в Киеве: смотрите видео

Как поймали парней

Тушить автомобиль выехала бригада ГСЧС и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Руководитель криминальной полиции Печерского управления полиции Максим Письменный рассказал, что оперативники посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что единственной вероятной причиной пожара был поджог.

Автомобиль подожгли трое парней / Фото Нацполиции

В полиции отметили, что к совершению преступления причастны три человека. Они разделили между собой обязанности. То есть двое из них облили автомобиль легковоспламеняющимся веществом и подожгли. После этого вместе с сообщником, который стоял на страже, скрылись с места происшествия.

Что грозит подозреваемым

Огонь повредил салон и моторный отсек автомобиля. Следователи установили маршрут движения и задержали их в Черкассах.

Задержанными оказались жители Кривого Рога – 2000 года рождения, а также двое несовершеннолетних, 2004 и 2005 годов рождения. Им уже сообщили о подозрении. Вскоре суд изберет меру пресечения. Парням грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Последствия поджога / Фото Нацполиции

Еще один поджог автомобиля в столице

В конце 2021 года в Киеве мужчина отомстил сожителю его бывшей жены. Он решил поджечь его автомобиль. Через час правоохранители задержали поджигателя.