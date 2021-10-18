В Погребах рецидивист напал с топором на мать четверых детей: кадры с места кровавой бойни

В селе Погребы вблизи Броваров ранее судимый 42-летний мужчина напал с топором на многодетную мать. Ради легкой наживы он нанес потерпевшей несколько ударов по голове. Жуткий инцидент произошел вечером 13 октября.

Злоумышленник на велосипеде начал преследовать женщину, дождавшись пока она будет возвращаться с работы. В конце концов он таки догнал ее, затащил в болото на обочине дороги и начал бить топором по голове, чтобы завладеть личными вещами.

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Спасли неравнодушные прохожие

Женщина чудом выжила лишь благодаря тому, что прохожие услышали ее крики и бросились на помощь. Нападавший, испугавшись, что его поймают, скрылся с места преступления, оставив свою окровавленную жертву на произвол судьбы. Тем временем люди, которые прибежали на место нападения, сразу же вызвали туда медиков и правоохранителей.

Жизнь женщины до сих пор в опасности

Пострадавшую немедленно госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас за ее жизнь продолжают бороться врачи. Известно, что на иждивении 42-летней женщины находятся четверо детей.

Злоумышленника поймали аж в Одесской области

Правоохранителям удалось быстро установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый уроженец Балты Одесской области. Именно там полицейские и задержали мужчину. Опасаясь ответственности за содеянное, он бежал в родной город сразу после нападения. Рецидивист полностью признал свою вину и заверил, что раскаивается.

Ему сообщили о подозрении в покушении на преступление и в попытке умышленного убийства. За это предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сейчас мужчину взяли под стражу без права внесения залога.

Едва не убил женщину и спокойно курил

Задержанный признался, что в вечер, когда напал на женщину, был очень пьян. Он решил ограбить ее и потому решился на покушение. Мужчина хладнокровно шарил по ее карманам и сумочке и в конце концов присвоил себе телефон жертвы. Кроме того, он даже успел покурить возле нее.

В Погребах мужчина едва не убил мать четверых детей ради ограбления / скриншоты с видео полиции Киевской области

Под Киевом мужчина напал с топором на многодетную мать: видео – Внимание! Кадры 18+​

Текст публикации полиции Киевской области:

Безжалостно бил топором: полицейские Киевщины задержали мужчину, который совершил покушение на убийство многодетной матери.

13 октября около 21 часа на спецлинию полиции "102" поступило сообщение от неравнодушных людей о том, что на одной из улиц села Погребы обнаружили окровавленную женщину без сознания.

На место происшествия сразу прибыли оперативники, наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции и медики.

Правоохранители провели ряд розыскных мероприятий, следственных действий и оперативно установили личность злоумышленника и задержали его на территории Одесской области в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Нападавшим оказался 42-летний житель Балты.

Нападавший признался в совершенном преступлении и объяснил полицейским, что в тот вечер, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения нанес женщине несколько ударов топором по голове, ограбил, а затем скрылся.

42-летнюю местную жительницу с тяжелыми телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Женщина имеет на иждивении четверо детей.

Следователи по процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по части 2 статьи 15 (покушение на преступление), пункту 7 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит пожизненное заключение. Досудебное расследование продолжается.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.