Поймали с поличным: ГБР задержала киевзеленстроевца, получившего 4 миллиона "отката"

Сотрудники ГБР разоблачили масштабную коррупционную схему, к которой причастен чиновник Киевзеленстроя. Его задержали 11 января во время получения второй части 4-миллионного "отката".

По их данным, мужчина присвоил средства, которые КГГА выделила на капитальный ремонт парков, скверов и благоустройство Киева.

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Большие аппетиты

В руки правоохранителей коррупционер и его посредник попали прямо во время получения 1,7 миллиона гривен. Часть суммы заместитель начальника управления капитальных вложений Киевзеленстроя передали в гривнах (1,5 миллиона), а часть – в американской валюте (4 300 долларов).

Что же до первого "транша", то он оказался в кармане подозреваемого еще в октябре – тогда мужчина присвоил 2 047 500 гривен, и этот факт задокументирован.

Отлаженная схема

Выяснилось, что злоумышленники использовали служебное положение и организовали победу в тендерах конкретных компаний, которые за это платили им взятки.

Нашли целые сумки наличных

Вскоре фигурантам громкого дела должны объявить о подозрении. Во время обысков у них удалось изъять огромные объемы наличных денег, которые хранились в пакетах и пачками, документы, а также различные носители информации с доказательствами преступлений.

ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему в Киевзеленстрое / Фото ГБР

ГБР задержало чиновника Киевзеленстроя, который получил "откат" в 4 миллиона гривен: видео