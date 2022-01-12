За їх даними, чоловік привласнив кошти, які КМДА виділила на капітальний ремонт парків, скверів та благоустрій Києва.

До теми Гроші пішли на віллу в Італії: посадовців Київзеленбуду запідозрили у привласненні 115 мільйонів

Великі апетити

До рук правоохоронців корупціонер та його посередник потрапили просто під час отримання 1,7 мільйона гривень. Частину суми заступник начальника управління капітальних вкладень Київзеленбуду передали у гривнях (1,5 мільйона), а частину – в американській валюті (4 300 доларів).

Що ж до першого "траншу", то він опинився в кишені підозрюваного ще у жовтні – тоді чоловік привласнив 2 047 500 гривень, і цей факт задокументований.

Налагоджена схема

З'ясувалося, що зловмисники використовували службове становище й організовували перемогу в тендерах конкретних компаній, які за це платили їм хабарі.

Знайшли цілі торби готівки

Невдовзі фігурантам гучної справи мають оголосити про підозру. Під час обшуків у них вдалося вилучити величезні обсяги готівки, які зберігалися у пакетах і пачками, документи, а також різноманітні носії інформації з доказами злочинів.

ДБР викрило масштабну корупційну схему в Київзеленбуді / Фото ДБР

ДБР затримало посадовця Київзеленбуду, який отримав "відкат" у 4 мільйони гривень: відео