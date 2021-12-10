Загалом до масштабної корупційної схеми причетні 10 осіб. Сімом із них НАБУ та САП оновило підозри через отримання нових доказів.
До теми Поліція проводить обшуки у Київзеленбуді
Кому перепало з комунальної казни
Зокрема, у списку підозрюваних опинилися:
- виконувач обов'язків начальника Управління екології та природних ресурсів Київської міської ради;
- колишній позаштатний радник генерального директора Київзеленбуду;
- генеральний директор Київзеленбуду (2016 – 2018 роки);
- генеральний директор Київзеленбуду (2018 – 2019 роки);
- заступник генерального директора з комерційних питань Київзеленбуду;
- начальник одного з відділів Київзеленбуду;
- працівник одного із відділів Київзеленбуду;
- довірена особа позаштатного радника гендиректора Київзеленбуду;
- директор товариства з обмеженою відповідальністю;
- приватний підприємець.
Корупційна схема, яка діяла в Київзеленбуді / Інфографіка НАБУ
Як і куди зникали кошти
Слідство встановило, що протягом 2016 – 2018 років Київзеленбуд оголосив та провів тендери на закупівлю спеціальної техніки для утримання зелених насаджень в різних районах міста.
Саме тоді колишній позаштатний радник гендиректора підприємства змовився з колегами і приватним підприємцем та організував розкрадання величезної суми.
Зокрема, спільники домоглися перемоги у тендерах трьох заздалегідь погоджених компаній, які продали свою техніку за завищеними цінами.