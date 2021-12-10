Загалом до масштабної корупційної схеми причетні 10 осіб. Сімом із них НАБУ та САП оновило підозри через отримання нових доказів.

До теми Поліція проводить обшуки у Київзеленбуді

Кому перепало з комунальної казни

Зокрема, у списку підозрюваних опинилися:

  • виконувач обов'язків начальника Управління екології та природних ресурсів Київської міської ради;
  • колишній позаштатний радник генерального директора Київзеленбуду;
  • генеральний директор Київзеленбуду (2016 – 2018 роки);
  • генеральний директор Київзеленбуду (2018 – 2019 роки);
  • заступник генерального директора з комерційних питань Київзеленбуду;
  • начальник одного з відділів Київзеленбуду;
  • працівник одного із відділів Київзеленбуду;
  • довірена особа позаштатного радника гендиректора Київзеленбуду;
  • директор товариства з обмеженою відповідальністю;
  • приватний підприємець.

Корупція в Київзеленбуді, НАБУ розкрила схему розкрадання 115 мільйонів гривень
Корупційна схема, яка діяла в Київзеленбуді / Інфографіка НАБУ

Як і куди зникали кошти

Слідство встановило, що протягом 2016 – 2018 років Київзеленбуд оголосив та провів тендери на закупівлю спеціальної техніки для утримання зелених насаджень в різних районах міста.

Саме тоді колишній позаштатний радник гендиректора підприємства змовився з колегами і приватним підприємцем та організував розкрадання величезної суми.

Зокрема, спільники домоглися перемоги у тендерах трьох заздалегідь погоджених компаній, які продали свою техніку за завищеними цінами.