Загалом до масштабної корупційної схеми причетні 10 осіб. Сімом із них НАБУ та САП оновило підозри через отримання нових доказів.

До теми Поліція проводить обшуки у Київзеленбуді

Кому перепало з комунальної казни

Зокрема, у списку підозрюваних опинилися:

виконувач обов'язків начальника Управління екології та природних ресурсів Київської міської ради;

колишній позаштатний радник генерального директора Київзеленбуду;

генеральний директор Київзеленбуду (2016 – 2018 роки);

генеральний директор Київзеленбуду (2018 – 2019 роки);

заступник генерального директора з комерційних питань Київзеленбуду;

начальник одного з відділів Київзеленбуду;

працівник одного із відділів Київзеленбуду;

довірена особа позаштатного радника гендиректора Київзеленбуду;

директор товариства з обмеженою відповідальністю;

приватний підприємець.



Корупційна схема, яка діяла в Київзеленбуді / Інфографіка НАБУ

Як і куди зникали кошти

Слідство встановило, що протягом 2016 – 2018 років Київзеленбуд оголосив та провів тендери на закупівлю спеціальної техніки для утримання зелених насаджень в різних районах міста.

Саме тоді колишній позаштатний радник гендиректора підприємства змовився з колегами і приватним підприємцем та організував розкрадання величезної суми.

Зокрема, спільники домоглися перемоги у тендерах трьох заздалегідь погоджених компаній, які продали свою техніку за завищеними цінами.