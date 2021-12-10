Всего к масштабной коррупционной схеме причастны 10 человек. Семи из них НАБУ и САП обновили подозрения в связи получением новых доказательств.

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Кому перепало из коммунальной казны

В частности, в списке подозреваемых оказались:

исполняющий обязанности начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета;

бывший внештатный советник генерального директора Киевзеленстроя;

генеральный директор Киевзеленстроя (2016 – 2018 годы);

генеральный директор Киевзеленстроя (2018 – 2019 годы);

заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Киевзеленстроя;

начальник одного из отделов Киевзеленстроя;

работник одного из отделов Киевзеленстроя;

доверенное лицо внештатного советника гендиректора Киевзеленстроя;

директор общества с ограниченной ответственностью;

частный предприниматель.

Коррупционная схема, действовавшая в Киевзеленстрое / Инфографика НАБУ

Как и куда исчезали средства

Следствие установило, что в течение 2016 – 2018 годов Киевзеленстрой объявил и провел тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений в разных районах города.

В это время бывший внештатный советник гендиректора предприятия сговорился с коллегами и частным предпринимателем и организовал хищение огромной суммы.

В частности, сообщники добились победы в тендерах трех заранее согласованных компаний, которые продали свою технику по завышенным ценам.

Обратите внимание! В августе 2020 года следователи собрали доказательства о хищении 77,9 миллиона гривен. Однако в процессе дальнейшей работы они раскрыли совсем другие масштабы схемы и вышли на имена новых подозреваемых.

Впоследствии должностные лица часть присвоенных денег вывели на иностранные счета, а уже оттуда перебросили на подконтрольную итальянскую компанию.

В конце концов, детективы НАБУ добились, чтобы корпоративные права этой фирмы арестовали. Также под арест попала недвижимость, которая могла быть построена за украденные миллионы – это проект по строительству жилья в городе Верона.