Всего к масштабной коррупционной схеме причастны 10 человек. Семи из них НАБУ и САП обновили подозрения в связи получением новых доказательств.
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Кому перепало из коммунальной казны
В частности, в списке подозреваемых оказались:
- исполняющий обязанности начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета;
- бывший внештатный советник генерального директора Киевзеленстроя;
- генеральный директор Киевзеленстроя (2016 – 2018 годы);
- генеральный директор Киевзеленстроя (2018 – 2019 годы);
- заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Киевзеленстроя;
- начальник одного из отделов Киевзеленстроя;
- работник одного из отделов Киевзеленстроя;
- доверенное лицо внештатного советника гендиректора Киевзеленстроя;
- директор общества с ограниченной ответственностью;
- частный предприниматель.
Коррупционная схема, действовавшая в Киевзеленстрое / Инфографика НАБУ
Как и куда исчезали средства
Следствие установило, что в течение 2016 – 2018 годов Киевзеленстрой объявил и провел тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений в разных районах города.
В это время бывший внештатный советник гендиректора предприятия сговорился с коллегами и частным предпринимателем и организовал хищение огромной суммы.
В частности, сообщники добились победы в тендерах трех заранее согласованных компаний, которые продали свою технику по завышенным ценам.
Впоследствии должностные лица часть присвоенных денег вывели на иностранные счета, а уже оттуда перебросили на подконтрольную итальянскую компанию.
В конце концов, детективы НАБУ добились, чтобы корпоративные права этой фирмы арестовали. Также под арест попала недвижимость, которая могла быть построена за украденные миллионы – это проект по строительству жилья в городе Верона.