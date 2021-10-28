Полицейские задержали киевлянина, который отомстил знакомому расстрелом его машины
Источник:полиция Киева
Правоохранители довольно быстро установили личность предполагаемого преступника, который несколько раз выстрелил в легковушку знакомого, а затем поджег её. Инцидент произошел на днях в Оболонском районе Киева.
Правоохранители узнали о горящей машине от очевидцев. Диспетчер отправил на место происшествия спасателей ГСЧС, следователей и врачей.
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К счастью, помощь медиков никому не понадобилась, но полицейским поработать пришлось.
Изъяли оружие и сотни патронов
У мужчины было немало боевого оружия / Фото полиции Киева
- Следователи сразу поняли, что речь идет о преступлении, поскольку в лобовом стекле припаркованной на улице Академика Навашина Skoda виднелись дыры от пуль.
- По предварительным данным, после обстрела злоумышленник облил машину легковоспламеняющимся веществом и поджег.
- Полицейские установили, что преступление мог совершить знакомый потерпевшего, который имел с ним долговременный конфликт.
- Правоохранители задержали предполагаемого подозреваемого и убедились, что это, скорее всего, был именно 40-летний житель столицы.
- У злоумышленника изъяли оружие и 429 патронов различного калибра, мобильные телефоны и флешки.
Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы / Фото полиции Киева
По факту правонарушения открыли уголовное производство, которое квалифицировали как умышленное повреждение имущества. Вскоре фигуранту дела объявят о подозрении и будут избирать меру пресечения. Кроме того, следователи готовятся дополнительно инкриминировать мужчине незаконное обращение с оружием.
Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 10 лет заключения.