Полицейские задержали киевлянина, который отомстил знакомому расстрелом его машины

Правоохранители довольно быстро установили личность предполагаемого преступника, который несколько раз выстрелил в легковушку знакомого, а затем поджег её. Инцидент произошел на днях в Оболонском районе Киева.

Правоохранители узнали о горящей машине от очевидцев. Диспетчер отправил на место происшествия спасателей ГСЧС, следователей и врачей.

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К счастью, помощь медиков никому не понадобилась, но полицейским поработать пришлось.

Изъяли оружие и сотни патронов



У мужчины было немало боевого оружия / Фото полиции Киева

Следователи сразу поняли, что речь идет о преступлении, поскольку в лобовом стекле припаркованной на улице Академика Навашина Skoda виднелись дыры от пуль.

По предварительным данным, после обстрела злоумышленник облил машину легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Полицейские установили, что преступление мог совершить знакомый потерпевшего, который имел с ним долговременный конфликт.

Правоохранители задержали предполагаемого подозреваемого и убедились, что это, скорее всего, был именно 40-летний житель столицы.

У злоумышленника изъяли оружие и 429 патронов различного калибра, мобильные телефоны и флешки.



Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы / Фото полиции Киева

По факту правонарушения открыли уголовное производство, которое квалифицировали как умышленное повреждение имущества. Вскоре фигуранту дела объявят о подозрении и будут избирать меру пресечения. Кроме того, следователи готовятся дополнительно инкриминировать мужчине незаконное обращение с оружием.

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 10 лет заключения.