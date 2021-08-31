Полицейские задержали вооруженного рецидивиста, который угрожал бывшей убийством

Житель Одессы подозревают в совершении большого количества преступлений. Задержали же его за попытку отомстить бывшей девушке.

Правоохранители узнали о совершении преступления после того, как неизвестный мужчина бросил дымовую шашку возле здания салона красоты потерпевшей. Полицейские достаточно быстро выяснили, что к этому причастен бывший любовник женщины, который терроризировал ее долгое время.

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Следователи установили, что дымовую шашку применил знакомый злоумышленника.

Разыскивали за кражу

После разрыва отношений 37-летний уроженец Одесской области начал запугивать бывшую. Он посылал ей и ее отцу видеообращения с угрозами убийством.

Кроме того, приходил с оружием в салон красоты, принадлежащий женщине.

Впоследствии фигурант производства подбил своего знакомого подорвать дымовую шашку неподалеку от заведения. Это квалифицировали как хулиганство.

Правоохранители задержали обоих подозреваемых в совершении этого преступления. При оформлении документов полицейские выяснили, что бывшего любовника женщины разыскивают за совершение кражи.



У злоумышленника изъяли травматический пистолет и патроны к нему / Фото полиции Киева

Ему также инкриминируют угрозу убийством и незаконное обращение с оружием.

Мужчину, который зажег шашку, суд отпустил под личное обязательство. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сам организатор преступления находится под стражей. Если служители Фемиды признают его виновным, мужчину могут приговорить к 7 годам заключения.

Смотрите видео полиции о задержании мужчины, который хотел отомстить бывшей: