В полиции Киева рассказали, как будут проверять транспорт и, что угрожает невакцинированным
Источник:"Украинская правда"
С начала действия усиленных норм карантина в Киеве начнут рейды группы полицейских. Они выборочно будут проверять наличие у пассажиров COVID-сертификатов, ПЦР-тестов и справок о выздоровлении от коронавирусной болезни.
В отношении нарушителей карантинных норм правоохранители будут составлять административные протоколы. Затем эти документы полицейские будут направлять в суд.
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Наказание за проезд без COVID-сертификата и других документов, которые позволяют пользоваться транспортом в красной зоне, будет устанавливать суд.
От 17 до 34 тысяч гривен штрафа
- Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за несоблюдение карантинных требований могут наложить штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. То же самое наказание должно было бы ожидать и тех, кто носит маску под носом или на подбородке.
- В КГГА говорят, что для беспрепятственного пользования общественным транспортом киевляне должны быть привиты хотя бы одной дозой вакцины. Также взрослые должны иметь при себе ПЦР-тест или тест на антиген, действующие в течение 72 часов. Подойдет также справка о выздоровлении от COVID-19.
- Дети могут пользоваться транспортом без ограничений.
Как долго полицейские будут проводить рейды, и сколько групп выделят на Киев, в полиции не сообщили.
Что известно об усилении карантина в Киеве
28 октября мэр Киева Виталий Кличко объявил о том, что власти столицы вынуждены ужесточить карантинные ограничения. Через несколько часов после этого комиссия по ТЭБ и ЧС решила, что Киев должен войти в красную зону карантина. Противоэпидемиологические меры, которые ввел мэр города, фактически полностью равны предусмотренным Кабмином.