В полиции Киева рассказали, как будут проверять транспорт и, что угрожает невакцинированным

С начала действия усиленных норм карантина в Киеве начнут рейды группы полицейских. Они выборочно будут проверять наличие у пассажиров COVID-сертификатов, ПЦР-тестов и справок о выздоровлении от коронавирусной болезни.

В отношении нарушителей карантинных норм правоохранители будут составлять административные протоколы. Затем эти документы полицейские будут направлять в суд.

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Наказание за проезд без COVID-сертификата и других документов, которые позволяют пользоваться транспортом в красной зоне, будет устанавливать суд.

От 17 до 34 тысяч гривен штрафа

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за несоблюдение карантинных требований могут наложить штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. То же самое наказание должно было бы ожидать и тех, кто носит маску под носом или на подбородке.

В КГГА говорят, что для беспрепятственного пользования общественным транспортом киевляне должны быть привиты хотя бы одной дозой вакцины. Также взрослые должны иметь при себе ПЦР-тест или тест на антиген, действующие в течение 72 часов. Подойдет также справка о выздоровлении от COVID-19.

Дети могут пользоваться транспортом без ограничений.

Как долго полицейские будут проводить рейды, и сколько групп выделят на Киев, в полиции не сообщили.

Что известно об усилении карантина в Киеве

28 октября мэр Киева Виталий Кличко объявил о том, что власти столицы вынуждены ужесточить карантинные ограничения. Через несколько часов после этого комиссия по ТЭБ и ЧС решила, что Киев должен войти в красную зону карантина. Противоэпидемиологические меры, которые ввел мэр города, фактически полностью равны предусмотренным Кабмином.