В полиции посоветовали, как уберечь жилье от воров во время новогодних праздников

Согласно статистике, в новогодние праздники происходит резкое увеличение количества ограблений квартир украинцев. Накануне долгих выходных правоохранители посоветовали всем заранее позаботиться о безопасности жилья в случае празднования Нового года и Рождества не дома.

Полицейские отметили, что уберечься от квартирных краж помогает лишь осмотрительность и осторожность собственников жилья. Чтобы не стать жертвой преступников, по словам правоохранителей, надо соблюдать простые правила.

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В случае же, если чрезвычайная ситуация все же произошла, надо немедленно звонить "102".

Как уберечь квартиру или дом от воров

По словам экспертов, во-первых, собственники должны установить качественные входные двери с надежными замками, а также оборудовать помещение сигнализацией.

Владельцы квартир на последних и нижних этажей должны установить решетки на окна.

Чтобы злоумышленники не знали, что в квартире никого не будет, лучше не публиковать в соцсетях никакой информации о своих намерениях.

Лучше не оставлять дома деньги, документы и прочие ценности на период отсутствия. По возможности, лучше попросить родственников или соседей ухаживать за домом.

Во время выхода из помещения надо проверять, закрыты ли двери и окна.

Не стоит забывать о пожарной безопасности

Кроме того, полицейские напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку новогодние елки и г ирлянды могут стать причиной возгораний. Касается это и использования петард, фейерверков и другой пиротехники.

Чтобы празднование было более безопасным, в помещении с елкой надо оборудовать противопожарный уголок с огнетушителем, водой и специальными одеялами.