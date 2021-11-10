Полиция передала в суд дело на подрядчика Киевпасстранса
Источник:прокуратура Киева
Руководителя частной компании, охранявшей объекты коммунального предприятия Киевпасстранс, подозревают в завладении бюджетными средствами. Мужчина якобы поддел документы и украл 3,3 миллиона гривен.
Обвинительный акт в отношении руководителя компании-подрядчика направили в Святошинский районный суд Киева 10 ноября. По данным следствия, охранная компания, победившая в тендере КП, фактически не оказывала городу никаких услуг.
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По документам руководитель фирмы-подрядчика при этом указал, что услуги были выполнены в полном объеме.
До 12 лет заключения
- Правоохранители говорят, что коммунальщики заключили договор с охранной компанией в 2019 году.
- Рабочие частной фирмы должны были охранять покой на станциях Борщаговской линии скоростного трамвая на круглосуточных постах.
- Следователи выяснили, что должностное лицо компании включило в акты выполненных работ неоказанные услуги.
- Эта схема якобы принесла Киеву 3,3 миллиона гривен ущерба.
Действия мужчины полицейские и работники СБУ квалифицировали как служебную подделку и кражу бюджетных средств. Если вину злоумышленника признают в суде при рассмотрении дела по существу, фигуранту грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.
Когда именно служители Фемиды начнут рассмотрение дела, пока неизвестно.