Полиция передала в суд дело на подрядчика Киевпасстранса

Руководителя частной компании, охранявшей объекты коммунального предприятия Киевпасстранс, подозревают в завладении бюджетными средствами. Мужчина якобы поддел документы и украл 3,3 миллиона гривен.

Обвинительный акт в отношении руководителя компании-подрядчика направили в Святошинский районный суд Киева 10 ноября. По данным следствия, охранная компания, победившая в тендере КП, фактически не оказывала городу никаких услуг.

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По документам руководитель фирмы-подрядчика при этом указал, что услуги были выполнены в полном объеме.

До 12 лет заключения

Правоохранители говорят, что коммунальщики заключили договор с охранной компанией в 2019 году.

Рабочие частной фирмы должны были охранять покой на станциях Борщаговской линии скоростного трамвая на круглосуточных постах.

Следователи выяснили, что должностное лицо компании включило в акты выполненных работ неоказанные услуги.

Эта схема якобы принесла Киеву 3,3 миллиона гривен ущерба.

Действия мужчины полицейские и работники СБУ квалифицировали как служебную подделку и кражу бюджетных средств. Если вину злоумышленника признают в суде при рассмотрении дела по существу, фигуранту грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Когда именно служители Фемиды начнут рассмотрение дела, пока неизвестно.