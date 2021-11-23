Полиция обыскивает очередное предприятие КГГА

С очередным обыском пришли правоохранители на предприятие Киевкоммунсервис 23 ноября. Полицейские расследуют уголовное производство о преступлении, которое якобы совершили чиновники.

Как отметили в КГГА, разрешение на обыск и изъятие документов полиции предоставил Печерский районный суд Киева. Чиновники не рассказали, чего именно касается дело, но подчеркнули, что сотрудничают со следствием.

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Согласно официальным данным, сотрудники Главного следственного управления полиции пришли на предприятие в рамках производства № 42020000000002227 от 12 ноября 2020 года.

Киевкоммунсервис обыскивали 2 месяца назад

Представители киевской власти отметили, что в Киевкоммунсервисе предоставили следователям доступ ко всем вещам и документам по делу.

Кроме того, чиновники отметили, что обыски и изъятие документации имеют постоянный характер.

В прошлый раз на предприятии проводили следственные действия только 17 августа. Тогда в Киевкоммунсервис приезжали работники Подольской окружной прокуратуры столицы.

В полиции проведение обысков пока никоим образом не прокомментировали. Кто фигурирует в деле и какое именно преступление якобы совершили чиновники, неизвестно.

Постоянные обыски продолжаются

Как неоднократно утверждал мэр Виталий Кличко, активизация следственных действий в предприятиях КГГА и в офисах коммунальных компаний связана с политическим давлением на власти столицы. В Офисе Президента якобы хотят заменить Кличко подконтрольной фигурой на посту главы Киевской городской государственной администрации. Объяснять увольнение действующего городского главы у Зеленского якобы хотят "огромной коррупцией" в команде Кличко.