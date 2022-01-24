Полиция открыла дело против неадеквата, который пригрозил убийством Злате Огневич

Столичные правоохранители открыли уголовное производство против мужчины, который длительное время преследует и угрожает убийством известной певице Злате Огневич. Об этом стало известно 24 января.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства возмутительного инцидента. Также они пытаются установить личные данные неадеквата, который терроризирует звезду. Для этого просматривается множество записей с камер видеонаблюдения.

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История длиной в три года

К правоохранителям обратилась непосредственно сама Огневич.

Она рассказала, что преследования со стороны агрессивного мужчины продолжаются уже три года.

Теперь разыскиваемому за угрозы убийством грозит до двух лет ограничения свободы.

Досудебное расследование сейчас продолжается.

Чем отметился злоумышленник

По словам Огневич, ее обидчика зовут Вадим Лебедь. Мужчина угрожает не только певице, но и ее близким – в частности, отцу и сестре. Злоумышленника якобы возмущает появление женщины на телевидении, а потому он начал шантажировать ее угрозами "завалить".

Агрессивный молодой человек подъехал к машине Огневич среди улицы и, не пряча своего лица, начал озвучивать жуткие планы. Кроме того, он дерзко уверял, что никого не боится.

Не выдержав постоянного прессинга с его стороны, исполнительница все же решилась подать заявление в правоохранительные органы.

Огневич надоело молчать

После обращения в полицию певица подчеркнула, что не может больше молчать. К тому же, она хочет добиться справедливости для женщин, которые оказались в подобной ситуации и становятся жертвами разнообразного насилия.