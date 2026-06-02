2 июня, 08:04
Полиция предупредила о перекрытии ряда улиц в Киеве

София Рожик

2 июня Россия массированно обстреляла Киев. На утро полиция предупредила о перекрытии ряда улиц.

Движение транспорта перекрыто:

  • по улице Карпатской Сечи (от перекрестка с улицей Сумской до перекрестка с улицей Василия Жуковского);
  • переулком Ахтырским (от перекрестка с улицей Михаила Максимовича до перекрестка с улицей Холодноярской);
  • по улице Набережно-Крещатицкой (от перекрестка с улицей Нижний Вал до перекрестка с улицей Туровской);
  • по улице Верховинной (от перекрестка с улицей Святошинской до перекрестка с улицей Анатолия Петрицкого);
  • по улице Гарета Джонса (от перекрестка с улицей Дорогожицкой до перекрестка с улицей Деревлянской);
  • по улице Дегтяревской (от перекрестка с переулком Старожитомирским до перекрестка с улицей Зоологической);
  • по улице Зоологической (от перекрестка с проспектом Берестейским до перекрестка с улицей Дегтяревской).

 

 