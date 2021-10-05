Полиция проводит обыски на ряде предприятий КГГА
Источник:прокуратура Киева
Правоохранители пришли с очередными обысками на коммунальные предприятия Киевтеплоэнерго, Киевводоканал, Зеленстроя и к фирмам-подрядчикам. Следственные действия начались утром 5 октября.
Как отметили в прокуратуре Киева, правоохранители расследуют вероятные похищения средств при закупке оборудования. Бюджет столицы при этом якобы понес почти 10 миллионов убытков.
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Следователи говорят, что сделки проводились с помощью частных компаний, которые имеют признаки фиктивности.
Фигуранты неизвестны
- По данным правоохранителей, коррупционные преступления якобы совершили работники Киевтеплоэнерго, Киевводоканала, консультативно-диагностического центра Святошинского района столицы, а также коммунального предприятия по содержанию зеленных насаждений этого же района.
- Кто конкретно фигурирует в уголовном производстве о завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах, в прокуратуре не пояснили.
- В ведомстве говорят, что коммунальщики с 2018 по 2020 год заключали с частной компанией договоры о приобретении оборудования для монтажа систем отопления, кондиционирования и водопроводных сетей.
- Потом этот подрядчик якобы отразил в бухгалтерской и налоговой отчетности финансовые операции с рядом фиктивных компаний для перевода заказа на субподряд.
Для поисков документов, которые могли бы служить доказательствами противоправной деятельности, правоохранители и пришли с обысками к ряду предприятий, а также в квартиры фигурнантов дела.
Нашли ли что-то для себя интересное полицейские, неизвестно. Следственные действия продолжаются.