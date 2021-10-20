Полиция и СБУ второй день обыскивали офис Киевэнерго

Правоохранители пришли в коммунальное предприятие для проведения следственных действий по делу о хищении 1,5 миллиона гривен должностными лицами Киевтеплоэнерго. Следователи СБУ и полиции искали доказательства совершения коррупционного преступления днем 20 октября.

По данным следствия, речь идет о краже 1,5 миллиона гривен во время капитального ремонта участка теплосетей на улице Антонова. В прокуратуре говорят, что 20 октября продолжали обыски, которые начали за день до этого.

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Правоохранители вновь подчеркнули, что на работе Киевтеплоэнерго проведение следственных действий никак не сказалось.

Схему нашли во время аудита от КГГА

19 октября следователи и прокуроры сообщили о подозрении в служебной халатности руководителю специализированного предприятия "Киевские тепловые сети", которое относится к Киевтеплоэнерго.

Коммунальщики якобы заключили договор с частной компанией, которая завысила стоимость использованных материалов на 1,5 миллиона гривен.

Бывшего директора подрядной организации подозревают в краже бюджетных средств, а также в служебном подлоге.

В прокуратуре отметили, что информацию о совершении коррупционного преступления стражи порядка узнали от работников КГГА, которые проводили аудит подписанного договора.

Вскоре фигурантам дела будут избирать меры пресечения.