Получил двойки и не вернулся: на Киевщине мальчик не пришел домой из-за плохих оценок

В Фастове 8-летний мальчик получил в школе две двойки. В отчаянии Егор вышел из класса и не вернулся. Домой мальчик тоже не пришел и телефона с собой не было. Родители обратились в полицию. Ребенка удалось найти через несколько часов.

Мальчик ушел из школы в 12 часов 7 сентября. Об этом рассказал начальник областного управления полиции Андрей Небытов.

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Выбросил портфель и ушел

О том, когда Егор ушел из школы, узнали с камер наблюдения. Мальчик был в отчаянии из-за плохих оценок. Он выбросил портфель и исчез. Домой ребенок тоже не вернулся. Родители же сообщили в полицию через 5 часов после исчезновения. Телефона у мальчика с собой не было.

8-летний Егор ушел из школы из-за двойки и не вернулся: смотрите видео

Полицейские сразу начали искать Егора. Мальчика удалось найти через несколько часов. В сети есть фото встречи мамы с сыном. Она обнимает его и плачет, ведь была напугана из-за отсутствия Егора.



Мама встретила Егора после исчезновения / Фото из Фейсбука Андрея Небытова

В полиции говорят, что это не первый случай исчезновения ребенка, который произошел в Фастове 7 сентября. Утром из-за конфликта с матерью из дома ушла 14-летняя Анна. К счастью, ее удалось найти.