Попросил сигарету и остался без части черепа: в Киеве жестоко избили инстраграм-блогера
Источник:инстаграм Алексея Остаповского
Киевский инстраграм-блогер Алексей Остаповский стал жертвой жестокого избиения у одного из караоке-клубов. От сильного удара у парня образовалась гематома в мозге, и ему пришлось провести трепанацию черепа. Инцидент произошел под утро 3 октября.
Вскоре юноше придется перенести операцию по установке пластины. С ней Остаповский будет ходить до конца жизни.
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Остаповський обвиняет в своих травмах Антона Черниенко / Скриншот видео
Просьба о сигарете обернулось инвалидностью
Блогер рассказал, что 2 октября со своей командой решил отпраздновать завершение образовательного проекта в столичном караоке-клубе. Мероприятие прошло ярко и мирно.
На рассвете, ожидая такси под заведением, парень заметил, что у него кончились сигареты. Он подошел к соседней компании и попросил угостить его. Однако один из незнакомцев толкнул Остаповского. Блогер ответил ему тем же.
После этого мужчина, который стоял позади, сильно ударил юношу в голову, и тот упал. В итоге Остаповский пролежал в больнице две недели. После серьезного хирургического вмешательства 10 часов его держали в реанимации.
Из-за гематомы Остаповскому сделали трепанацию черепа / Скриншот видео
Бил чемпион
По словам Остаповского, роковой удар ему нанес пятикратный чемпион Украины по каратэ Антон Черниенко. Кроме того, известно, что он работает главным консультантом в секретариате комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Дело пытаются замять
Пострадавший утверждает, что Черниенко пытается повлиять на ход следствия и избежать ответственности за свой поступок. Для этого он якобы задействовал все свои связи, учитывая нардепов и бывших сотрудников системы МВД.
Момент удара в голову Остаповского: видео
Блогер Алексей Остаповский рассказал об избиении под караоке: видео
Убийство на заправке: очередная трагедия из-за агрессии
На одной из столичных заправок в конце сентября юноша насмерть забил пьяного посетителя, который ссорился с оператором. Парень вышел из такси и нанес потерпевшему несколько ударов по голове и животу. Спасти мужчину не удалось.