Попросил сигарету и остался без части черепа: в Киеве жестоко избили инстраграм-блогера

Киевский инстраграм-блогер Алексей Остаповский стал жертвой жестокого избиения у одного из караоке-клубов. От сильного удара у парня образовалась гематома в мозге, и ему пришлось провести трепанацию черепа. Инцидент произошел под утро 3 октября.

Вскоре юноше придется перенести операцию по установке пластины. С ней Остаповский будет ходить до конца жизни.

По теме Ребенок чудом выжил: в Херсоне мужчина случайно проломил голову младенцу



Остаповський обвиняет в своих травмах Антона Черниенко / Скриншот видео

Просьба о сигарете обернулось инвалидностью

Блогер рассказал, что 2 октября со своей командой решил отпраздновать завершение образовательного проекта в столичном караоке-клубе. Мероприятие прошло ярко и мирно.

На рассвете, ожидая такси под заведением, парень заметил, что у него кончились сигареты. Он подошел к соседней компании и попросил угостить его. Однако один из незнакомцев толкнул Остаповского. Блогер ответил ему тем же.

После этого мужчина, который стоял позади, сильно ударил юношу в голову, и тот упал. В итоге Остаповский пролежал в больнице две недели. После серьезного хирургического вмешательства 10 часов его держали в реанимации.



Из-за гематомы Остаповскому сделали трепанацию черепа / Скриншот видео

Бил чемпион

По словам Остаповского, роковой удар ему нанес пятикратный чемпион Украины по каратэ Антон Черниенко. Кроме того, известно, что он работает главным консультантом в секретариате комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Дело пытаются замять

Пострадавший утверждает, что Черниенко пытается повлиять на ход следствия и избежать ответственности за свой поступок. Для этого он якобы задействовал все свои связи, учитывая нардепов и бывших сотрудников системы МВД.

Момент удара в голову Остаповского: видео

Блогер Алексей Остаповский рассказал об избиении под караоке: видео​

Убийство на заправке: очередная трагедия из-за агрессии

На одной из столичных заправок в конце сентября юноша насмерть забил пьяного посетителя, который ссорился с оператором. Парень вышел из такси и нанес потерпевшему несколько ударов по голове и животу. Спасти мужчину не удалось.