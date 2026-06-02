После массированной атаки по Киеву есть погибшие и много пострадавших

В ночь на 2 июня оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по украинским городам и общинам. Одной из целей врага стал Киев.

Известно, что в результате атаки есть погибшие и раненые. Подробно об этом информирует мэр Киева Виталий Кличко и Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Что известно о погибших и пострадавших в результате атаки на Киев?

Число пострадавших в результате массированной российской атаки на Киев возросло до 51 человека. Среди раненых есть трое детей. Известно, что от российского террора погибли 4 человека.

По информации медиков, в настоящее время в стационарах киевских больниц находятся 35 пострадавших. Среди госпитализированных – один ребенок. Другим раненым медицинская помощь была оказана амбулаторно или на месте.

Врачи продолжают оказывать необходимую помощь всем пострадавшим. В то же время экстренные службы работают на местах вражеских ударов, ликвидируя последствия атаки и уточняя информацию о пострадавших.

Какие последствия атаки на столицу?

В результате очередной массированной атаки на Киев в нескольких районах города зафиксированы пожары, разрушение жилых домов и повреждение гражданской инфраструктуры.