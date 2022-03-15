После взрывов в нескольких районах Киева произошли возгорания

Российские террористы к утру 15 марта обстреляли Киев. После этого в нескольких районах столицы вспыхнули пожары.

Ситуацию в Киеве прокомментировал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Об этом сообщает 24 канал.

Ранее В нескольких районах Киева слышали взрывы: ракета могла попасть в жилой квартал

Под утро были обстрелы Киева. Сейчас есть несколько вызовов ГСЧС и несколько возгораний,

– сказал Денисенко.

Он добавил, что специалисты устанавливают, что на самом деле произошло.

Заметим, в соцсетях киевляне писали, что услышали не менее 4 взрывов. Два из них прозвучали в 4 часа утра и еще два – через час. По предварительным данным, вражеские ракеты могли попасть в жилой квартал Киева.

К теме смотрите видео о падении ракеты на Куреневке в Киеве: