В Киево-Печерской лавре сообщили, есть ли пострадавшие в результате ужасной атаки России

Во время массированной атаки на Украину россияне нацелились на священный для всех христиан объект – Киево-Печерскую Лавру. Во время удара в помещении собора проходила выставка уникальных икон, священнослужители сразу поспешили спасать все артефакты.

Как рассказал 24 Каналу наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры епископ Авраамий, этот обстрел является особенно циничным и направлен против всемирного наследия всех христиан. Он призвал международную общественность немедленно отреагировать на такие действия россиян.

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Пострадало ли духовенство от атаки на Собор?

Сразу после начала пожара духовенство Лавры начало совместно работать с профильными службами. Так удалось вынести ценные вещи, иконы, которые в это время находились в храме. Также священники спасли церковные атрибуты, которые используют для богослужений.

К счастью, среди духовенства нет пострадавших. Все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Слава Богу, все остались живы, здоровы и невредимы. Я в очередной раз благодарю господина министра (главу МВД Игоря Клименко – 24 Канал) за то, что мы наладили сотрудничество, быстро отреагировали, пожарные приехали, тушили пожар,

– рассказал епископ Авраамий.

Он добавил, что работа по тушению была довольно тяжелой, ведь ее осложнял ветер. Несмотря на это, огонь удалось потушить.

Отметим, что в Успенском соборе как раз проходила выставка уникальных исторических произведений. В частности , были представлены иконы XVI–XVII веков, такие как "Спуск в ад", "Вход Господень в Иерусалим". Большинство экспонатов отреставрировали специально для этой выставки, их впервые представили общественности. Впрочем, даже это не остановило Россию от удара.

Владимир Зеленский посетил место атаки. Он подчеркнул, что власть выделит средства на восстановление святыни. Это произойдет сразу после того, как закончатся все экспертизы. Президент подчеркнул, что оперативные действия профильных служб уберегли Лавру от масштабных разрушений.