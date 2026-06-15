Почти сразу после удара священники и епископ помогали выносить иконы, ценные вещи и артефакты, хранившиеся в храме. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказали епископ Авраамий, который является наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, и министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Какие артефакты удалось спасти из Лавры?

Стоит отметить, что на момент удара в Успенском соборе проходила выставка уникальных произведений разных эпох и художественных традиций. В экспозиции были представлены старинные иконы XVI–XVII веков "Спуск в ад", "Вход Господень в Иерусалим", "Вознесение", а также монументальные иконы-картины "Распятие" и "Снятие с креста".

У нас была выставка, посвященная Воскресению Христовому. Символично, что враг нанес удар по "Воскресшему Христу". Но как Иисус всегда воскресает, так воскреснет и Украина,

– подчеркнул епископ Авраамий.

Он добавил, что также удалось спасти церковное утварь, которое используют во время богослужений, и уникальные исторические иконы, которые хранились в ризнице собора.

Сразу после пожара духовенство Лавры обратилось к мировому сообществу с призывом обратить внимание на циничные преступления России. Епископ Авраамий подчеркнул, что никто не должен оставаться в стороне от того, что произошло.

Это сигнал того, что Россия уничтожает все на своем пути, даже такие святыни. Но обращу внимание на то, что так называемый патриарх Кирилл посещал святыни нашего народа, был в Спасо-Преображенском соборе в Одессе, где также впоследствии произошло прямое попадание. А теперь Киево-Печерская Лавра…,

– отметил наместник святыни.

Что затрудняло тушение пожара?

К сожалению, храм, являющийся памятником архитектуры XII века, – серьезно пострадал из-за пожара. Больше всего беспокойства вызвала правая часть, которая уже пережила взрыв.

Глава МВД подчеркнул, что сразу все взялись спасать уникальные иконы храма. В это время пожарные развернули 20 автомобилей для тушения пожара. Сложность заключалась в том, что там деревянные перекрытия, медная обшивка. Огонь был именно под медью.

"Было трудно тушить пожар. Сначала мы заливали водой, затем поднимали медь и тушили сверху. Спасатели поднялись на самые высокие вершины и смогли остановить огонь сверху и снизу", – подчеркнул Игорь Клименко.

Что еще известно об ударе по Лавре?

Место российской атаки уже посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что после проведения экспертиз начнется восстановление святыни. Для этого правительство выделит средства из резервного фонда.

В Министерстве культуры удар по Лавре назвали одним из самых тяжких преступлений против мирового культурного наследия. Там призвали мировое сообщество усилить давление на Россию. Ведь страна-агрессор атакует наши сакральные места – целенаправленно.