В Киево-Печерскую лавру было прямое попадание, святыни спасали от пожара: первые фото

Во время массированной комбинированной атаки России 15 июня на Киев произошло прямое попадание вражеской цели в Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Вспыхнул масштабный пожар.

Огонь охватил крышу главного храма обители — Успенского собора. 24 Канал рассказывает, что об этом известно на данный момент.

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Обстрел Киева 15 июня повредил Киево-Печерскую лавру: что об этом известно?

Российская армия ночью 15 июня атаковала Киев с помощью ударных беспилотников, баллистических ракет и крылатых ракет. Взрывы зафиксировали практически во всех районах столицы – по информации КГВА, на данный момент известно о более чем 40 повреждениях в разных местах.

Около 2 часов ночи мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация подтвердили возгорание на территории Киево-Печерской лавры. Глава ГВА Тимур Ткаченко, в частности, заявил, что разрушения там значительные и произошли именно в результате прямого попадания.

Благодаря слаженным действиям спасателей ГСЧС и братии монастыря, пожар на крыше Успенского собора удалось взять под контроль. Сразу после прибытия на территории комплекса развернули экстренные меры по спасению культурных и религиозных ценностей.

Пожар охватил крышу Успенского собора Киево-Печерской лавры во время массированной атаки / Фото очевидцев, Правительства и ГСЧС

Как отреагировали на обстрел Лавры в Правительстве и религиозных учреждениях?

Как сообщил наместник Киево-Печерской лавры епископ Авраамий, пришлось прибегнуть к срочной эвакуации святынь. Из охваченного огнем собора и прилегающих помещений под обстрелами выносили древние иконы, имеющие мировую историческую и духовную ценность, а также антиминсы с зашитыми частицами мощей и другие ценные богослужебные принадлежности.

Глава Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний также опубликовал пост, в котором обратился к верующим с просьбой о молитве за спасение святыни от уничтожения. Удар по Лавре он назвал очередным российским преступлением против человечности, истории и христианства.

Добавим, что Киево-Печерская лавра является не только выдающейся украинской святыней, но и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Министр культуры Украины Татьяна Бережная подчеркнула, что этот комплекс находится под особой международно-правовой защитой в соответствии со Вторым протоколом Гаагской конвенции 1954 года. Атака на объект с таким статусом квалифицируется как тяжкое военное преступление против культурного наследия человечества.