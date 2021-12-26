Пожар на пилораме под Киевом: спасатели ликвидировали огонь

Днем 26 декабря под Киевом на пилораме вспыхнул пожар. После более 6 часов борьбы с огнем, спасатели все же смогли погасить пожар.

Огонь вспыхнул на пилораме в селе Мартусовка. Площадь возгорания составила более 1 000 квадратных метров.

Напомним под Под Киевом загорелась пилорама: горит более тысячи квадратных метров

Жертв, к счастью, нет

К ликвидации пожара привлекли более 40 спасателей и 10 единиц техники. Около 16:10 огонь удалось локализовать. Однако полностью погасить удалось лишь около 20:00.



Пожар на пилораме тушили более 6 часов / Фото ГСЧС

Спасатели установили, что огонь вспыхнул на складах готовой продукции пилорамы. К счастью пострадавших и жертв нет.

Ликвидация пожара на пилораме под Киевом: смотрите видео

Что известно о пожаре на пилораме