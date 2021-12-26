Вогонь спалахнув на пилорамі в селі Мартусівка. Площа займання становила понад 1 000 квадратних метрів.

Нагадаємо Під Києвом спалахнула пилорама: горить понад тисяча квадратних метрів

Жертв, на щастя, немає

До ліквідації пожежі залучили понад 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. Близько 16:10 вогонь вдалося локалізувати. Однак повністю погасити вдалося лише близько 20:00.



Пожежу на пилорамі гасили понад 6 годин / Фото ДСНС

Рятувальники встановили, що вогонь спалахнув на складах готової продукції пилорами. На щастя постраждалих та жертв немає.

Ліквідація пожежі на пилорамі під Києвом: дивіться відео

Що відомо про пожежу на пилорамі