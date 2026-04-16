Второй удар был по медикам на месте вызова: в КГВА рассказали подробности страшного обстрела Киева
В ночь на 16 апреля Россия нанесла массированный удар по Киеву. Взрывы раздавались в нескольких районах столицы, а затем враг повторно ударил по медикам.
Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп рассказала 24 Каналу, что сейчас известно о 4 погибших в результате российской атаки по Киеву. Среди них также один ребенок.
Что известно об обстреле Киева 16 апреля?
По словам пресс-секретаря, за медицинской помощью обратились 58 человек. Более 25 пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения. Другим оказали помощь на местах.
Повреждения и разрушения в результате атаки зафиксировали в четырех районах Киева – Оболонском, Шевченковском, Подольском и Деснянском. Россияне целились именно по гражданской застройке.
Враг целился именно по жилой застройке. В Оболонском районе на место взрывов прибыли кареты скорой помощи. Россияне нанесли по ним повторный удар. Известно о пострадавших медиках,
– отметила пресс-секретарь КГВА.
Куда киевляне могут обратиться за помощью?
По словам Поп, киевляне, чье имущество пострадало, могут обратиться за материальной помощью. Сейчас действует ряд программ: "Забота. Навстречу киевлянам"; помощь от депутатов Киевского городского совета и государственная помощь. Со всеми правилами получения помощи киевляне могут ознакомиться в телеграм-боте "еОпора".
Также в Киеве разворачивают оперативные штабы на местах, где больше всего пострадала жилая застройка. Пострадавшие могут получить там материальную помощь.
Если жилье киевлян будет определено непригодным для проживания в результате атаки, то они могут получить единовременное пособие на 40 тысяч гривен на отселение, а также ежемесячно 20 тысяч гривен на съем нового жилья. Это при условии, если их жилье на время этого периода будет восстанавливаться или у них не будет условий и возможностей проживать в их жилье. И это должно быть признано соответствующими комиссиями,
– рассказала пресс-секретарь КГВА.
Массированная атака по Украине 16 апреля: что известно
- С утра 15 апреля до утра 16 апреля Россия запустила 703 воздушные цели по Украине. За этот период враг совершил две волны комбинированных атак. Оккупанты запустили 19 баллистических ракет, 20 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет "Искандер-К" и 659 различных беспилотников.
- В результате атаки в Киеве повреждения получили 17 многоэтажных и 10 частных домов. По состоянию на 10 утра в городе потушили все пожары.
- Киевляне сообщали, что утром часть города затянуло густым черным дымом. Это произошло в результате ночных и утренних ударов по столице. В частности плотную дымовую наблюдали в районе станции метро "Почайна".