Второй удар был по медикам на месте вызова: в КГВА рассказали подробности страшного обстрела Киева

В ночь на 16 апреля Россия нанесла массированный удар по Киеву. Взрывы раздавались в нескольких районах столицы, а затем враг повторно ударил по медикам.

Пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп рассказала 24 Каналу, что сейчас известно о 4 погибших в результате российской атаки по Киеву. Среди них также один ребенок.

Что известно об обстреле Киева 16 апреля?

По словам пресс-секретаря, за медицинской помощью обратились 58 человек. Более 25 пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения. Другим оказали помощь на местах.

Повреждения и разрушения в результате атаки зафиксировали в четырех районах Киева – Оболонском, Шевченковском, Подольском и Деснянском. Россияне целились именно по гражданской застройке.

Враг целился именно по жилой застройке. В Оболонском районе на место взрывов прибыли кареты скорой помощи. Россияне нанесли по ним повторный удар. Известно о пострадавших медиках,

– отметила пресс-секретарь КГВА.

Куда киевляне могут обратиться за помощью?

По словам Поп, киевляне, чье имущество пострадало, могут обратиться за материальной помощью. Сейчас действует ряд программ: "Забота. Навстречу киевлянам"; помощь от депутатов Киевского городского совета и государственная помощь. Со всеми правилами получения помощи киевляне могут ознакомиться в телеграм-боте "еОпора".

Также в Киеве разворачивают оперативные штабы на местах, где больше всего пострадала жилая застройка. Пострадавшие могут получить там материальную помощь.

Если жилье киевлян будет определено непригодным для проживания в результате атаки, то они могут получить единовременное пособие на 40 тысяч гривен на отселение, а также ежемесячно 20 тысяч гривен на съем нового жилья. Это при условии, если их жилье на время этого периода будет восстанавливаться или у них не будет условий и возможностей проживать в их жилье. И это должно быть признано соответствующими комиссиями,

– рассказала пресс-секретарь КГВА.

