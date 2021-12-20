Придется работать почти всю ночь: улицы Киева расчищают 300 единиц спецтехники

Власти Киева пытаются сделать все, чтобы ликвидировать последствия снегопада как можно скорее. В начале снегопада 20 декабря город убирали 128 единиц техники Киевавтодора.

Впрочем, через несколько часов, когда ситуация ухудшилась, в КГГА решили увеличить количество техники на дорогах более чем вдвое. По словам мэра столицы Виталия Кличко, коммунальщики расчищают дороги и обрабатывают их противогололедными средствами.

Смотрите также: Толпа в метро, ​​неуправляемые грузовики и огромные цены на такси: последствия снегопада в Киеве

Всего в городе по состоянию на 20:30 работает около 300 машин "Киевавтодора".

Просят не парковать машины на обочинах улиц

Глава города отметил, что сначала коммунальщики сосредоточатся на обработке мостов, подъемов и спусков, а также улиц с брусчаткой.

Кроме того, киевавтодоровцы будут обрабатывать тротуары и лестницы подземных переходов.

Кличко также обратился к жителям столицы с просьбой не парковать машины на крайних полосах и в местах, где они могут мешать снегоуборочной технике. Обычно автомобили, которые не дают коммунальщикам проехать, беспощадно эвакуируют.

Мэр напомнил, что в столице работает сервис, с помощью которого можно следить за движением коммунальной техники.



Движение коммунальной техники, убирающей Киев / Скриншот сайту Cleancity

Транспортный коллапс продолжается

Как бы коммунальщики ни пытались взять ситуацию под контроль, сделать это им не дает стихия. Недостаточная видимость на дорогах, а также скользкие участки дорог повлекли за собой немалое количество аварий, а также транспорта на Шулявском путепроводе.



Трамвай перекрыл Кирилловскую улицу / Фото патрульной полиции Киева



На Кирилловской улице вообще с рельсов сошел трамвай. Он задел несколько припаркованных машин, из-за чего движение в направлении Ярославской полностью останавливали.