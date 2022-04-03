В приюте в Киевской области за время оккупации погибли более 300 животных
Источник:UAnimals
Бородянка Киевской области долгое время была под вражеской оккупацией. От преступлений противника пострадали даже животные. В местном приюте погибли 300 четырехлапых.
Движение за права животных UAnimals сообщило, что из почти 500 животных живыми осталось всего 150. Такую страшную находку обнаружили, когда в город 1 апреля вошли наши военные.
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В приют наконец-то смогли добраться волонтеры
Сегодня волонтеры отправились в приют, чтобы забрать самых тяжелых собак, а также накормить остальных выживших. В общей сложности из 485 выжило только 150,
– сказали зоозащитники.
Еще с начала российского вторжения собаки остались закрытыми в вольерах – есть и пить им не приносили. Руководство в приют не наведывалось.
Десятки собак – в очень тяжелом состоянии
В UAnimals рассказали, что 27 животных – в очень тяжелом состоянии, их доставили в клиники. Также организация перечислила 50 тысяч гривен на спасение четырехлапых из Бородянки.
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