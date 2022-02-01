Присвоили 4 миллиона гривен на парковку: в Киеве будут судить участников преступной схемы

Дарницкая окружная прокуратура Киева направила в суд обвинение против руководителя подрядной организации, которая охраняла стоянки. Его подозревают в присвоении 4 миллионов гривен бюджетных средств.

Обвинительный акт по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, получил директор коммунального предприятия по эксплуатации и ремонту "Жилье-Сервис". Информация об этом появилась 31 января.

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Как действовали подрядчики

Во время досудебного расследования установили, что в течение 2017 – 2018 годов КП "Жилье-сервис" подписало с частной компанией соглашение об услугах по охране парковки. Подрядчик для такой деятельности должен был привлечь свой штат работников.

Однако директор компании не имел в штабе необходимого количества охранников. Однако в актах выполненных работ отметил, что предоставляет услуги в полном объеме.

Что сделал директор коммунального предприятия

Все акты выполненных работ директор КП "Жилье-сервис" подписал. По информации судебно-экономической экспертизы, это нанесло ущерб бюджету на сумму более 4 миллионов гривен.

Что грозит обвиняемым

Досудебное расследование пока завершили. Вскоре обвинительные акты рассмотрит суд.

Следователи квалифицировали действия руководителя подрядной организации как присвоение средств в особо крупных размерах. Ему грозит от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Действия директора коммунального предприятия квалифицировали как служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия. За это он может получить штраф и лишение свободы от 2 до 5 лет.

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