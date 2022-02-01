Обвинувальний акт за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, отримав директор комунального підприємства з експлуатації та ремонту "Житло-Сервіс". Інформація про це з'явилася 31 січня.

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Як діяли підрядники

Під час досудового розслідування встановили, що протягом 2017 – 2018 років КП "Житло – Сервіс" підписало з приватною компанією угоди про послуги з охорони паркування. Підрядник для такої діяльності повинен був залучити свій штат працівників.

Однак директор компанії не мав у штабі необхідної кількості охоронців. Проте в актах виконаних робіт зазначив, що надає послуги у повному обсязі.

Що зробив директор комунального підприємства

Всі акти виконаних робіт директор КП "Житло-Сервіс" підписав. За інформацією судово-економічної експертизи, це завдало збитків бюджету на суму понад 4 мільйони гривень.

Що загрожує обвинуваченим

Досудове розслідування наразі завершили. Невдовзі обвинувальні акти розгляне суд.

Слідчі кваліфікували дії керівника підрядної організації як привласнення коштів у особливо великих розмірах. Йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Дії директора дії директора комунального підприємства кваліфікували як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. За це він може отримати штраф та позбавлення волі від 2 до 5 років.

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