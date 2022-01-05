Зловмисниками виявилися 2 працівники технагляду та підприємець-підрядник. За інформацією пресслужби поліції, у Путильському районі під час відновлення дороги учасники злочинної групи привласнили майже 3 мільйони гривень.

Зверніть увагу Тимчасового моста не буде: коли відновлять затоплену переправу на Буковині

Буковинці привласнили 2,9 мільйона гривень

За попередньою інформацією, мовиться про змову 44-річного приватного підприємця з інженерами з технічного нагляду віком 42 та 57 років. Чоловіки незаконно заволоділи 2,9 мільйонами гривень під час капітального ремонту дорожнього покриття.

Мовиться про частину суми, яку Кабмін виділив з держбюджету для ліквідації наслідків повені, що трапилась в Чернівецької області ще у червні 2020 року.

Довідка. З 20 – 21 червня сильні повені накрили західні області України. Найбільше постраждала Буковина, Івано-Франківщина, Закарпаття та Львівщина. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд готовий виділяти достатньо грошей для ліквідації наслідків негоди.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі

Групі буковинців повідомили про підозри. Незаконні дії зловмисників кваліфікують за ознаками статей Кримінального кодексу щодо:

вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою;

розтрата, привласнення або заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем;

службового підроблення.

Окрім того, поліція розв'язує питання повідомлення підприємцю про підозру щодо підроблення документів, печаток, штампів й бланків, та їхнього збуту чи використання. Наразі триває досудове розслідування.

Зауважте Зрадила присягу та приєдналася до окупантів: у Чернівцях на 12 років засудили експрацівницю МВС

Порушникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас їх можуть позбавити права обіймати певні посади на термін до 3 років.