Зловмисниками виявилися 2 працівники технагляду та підприємець-підрядник. За інформацією пресслужби поліції, у Путильському районі під час відновлення дороги учасники злочинної групи привласнили майже 3 мільйони гривень.
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Буковинці привласнили 2,9 мільйона гривень
За попередньою інформацією, мовиться про змову 44-річного приватного підприємця з інженерами з технічного нагляду віком 42 та 57 років. Чоловіки незаконно заволоділи 2,9 мільйонами гривень під час капітального ремонту дорожнього покриття.
Мовиться про частину суми, яку Кабмін виділив з держбюджету для ліквідації наслідків повені, що трапилась в Чернівецької області ще у червні 2020 року.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі
Групі буковинців повідомили про підозри. Незаконні дії зловмисників кваліфікують за ознаками статей Кримінального кодексу щодо:
- вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою;
- розтрата, привласнення або заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем;
- службового підроблення.
Окрім того, поліція розв'язує питання повідомлення підприємцю про підозру щодо підроблення документів, печаток, штампів й бланків, та їхнього збуту чи використання. Наразі триває досудове розслідування.
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Порушникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас їх можуть позбавити права обіймати певні посади на термін до 3 років.