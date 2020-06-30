Денис Шмигаль зауважив, що наразі важко оцінити наслідки повені на Західній Україні. Однак незабаром це стане можливим. Тоді уряд готовий виділяти достатню кількість коштів для ліквідації наслідків негоди.

Прем'єр-міністр повідомив, що збитки від повені порахують вже за два тижні. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

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Як зазначив прем'єр, лише після того, як вода піде, можна буде говорити та оцінювати збитки від негоди.

Це велике стихійне лихо, яке зачепило п'ять областей Західної України. Найбільше постраждала Івано-Франківська. У разі потреби ми готові виділяти достатню кількість коштів, щоб відновити інфраструктуру, сполучення і відшкодувати втрати людей і домогосподарств від цієї стихії,

– пояснив Шмигаль.

Він нагадав, що з державного резервного фонду уряд виділив понад 700 мільйонів гривень на подолання наслідків.

Також Шмигаль згадав повінь 2008 року, коли від негоди загинули 38 людей. Він підкреслив, що її важко порівнювати з негодою у 2020 році, адже був уже досвід боротьби з такими стихіями.

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Сильні повені накрили західні області України з 20 – 21 червня. Найбільше постраждала Буковина, Івано-Франківщина, Закарпаття та Львівщина. Окрім того, підтоплення були й у Тернопільській та Вінницькій областях.

У всіх областях рятувальники продовжують відкачувати воду з приміщень, присадибних ділянок і колодязів, розчищають дороги й мости.

Загалом під час негоди загинули 3 особи, ще один чоловік вважається зниклим безвісти.



Повені на Західній Україні / Фото ДСНС

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