На думку експертів, український уряд знов може оновитися вже восени 2020 року. Що про своє можливе звільнення каже сам прем'єр-мініст – читайте далі.

Денис Шмигаль наголосив, що готовий піти у відставку у будь-який момент. Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

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До того ж, Шмигаль зауважив, що жодних обіцянок щодо термінів на посадах ніхто нікому не дає.

Ключове питання – це відповідальність перед Україною й українцями, і це ключовий параметр, який має утримуватися. Тому не може бути гарантії на посаді, це ж не приватний бізнес. Готовий піти у відставку в будь-який момент, коли народ України, Верховна Рада або президент висловлять таку думку,

– заявив Шмигаль.

Зауважимо, що у випадку відставки Шмигаля, звільнять і склад чинного Кабміну.

Чому заговорили про відставку уряду Шмигаля

Спершу Верховна Рада спочатку відмовилась підтримати урядову програму і дати річний імунітет, а потім фактично відхилила кандидатуру Сергія Шкарлета на міністра освіти. Хоча його рекомендував особисто президент Зеленський, а у комітеті більшість у "Слуги народу".

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Уряд не знайшов нічого кращого, як в обхід Ради призначити Шкарлета виконувачем обов'язки. Критики стверджують, що прем'єр-міністра змусили зробити це з Банкової, хоча у розмові Шмигаль наполягає, що Зеленський та Єрмак на нього не тиснуть.