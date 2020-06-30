По мнению экспертов, украинское правительство вновь может обновиться уже осенью 2020 года. Что о своем возможном увольнении говорит сам премьер-минист – читайте дальше.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что готов уйти в отставку в любой момент. Об этом он сказал в интервью ВВС.

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К тому же, Шмыгаль заметил, что никаких обещаний по срокам на должностях никто никому не дает.

Ключевой вопрос – это ответственность перед Украиной и украинцами, и это ключевой параметр, который должен удерживаться. Поэтому не может быть гарантии на должности, это не частный бизнес. Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такое мнение,

– заявил Шмыгаль.

Заметим, что в случае отставки Шмыгаля, уволят и состав действующего Кабмина.

Почему заговорили об отставке правительства Шмыгаля

Сначала Верховная Рада отказалась поддержать правительственную программу и дать годовой иммунитет, а затем фактически отклонила кандидатуру Сергея Шкарлета на министра образования. Хотя его рекомендовал лично президент Зеленский, а в комитете – большинство в "Слуге народа".

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Правительство не нашло ничего лучшего, как в обход Рады назначить Шкарлета исполняющим обязанности. Критики утверждают, что премьер-министра заставили сделать это с Банковой, хотя в разговоре Шмыгаль настаивает, что Зеленский и Ермак на него не давят.